Також сьогодні до Білорусі прилетіли два російські військові транспортні літаки Ан-124.

Влада Білорусі ввела обмеження польотів над Мінськом, Брестом, півднем Мінської області, а також частково Могильовською і Гомельською областями.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", ця зона обмежень є додатковою до вже введеної на півдні Білорусі, і яка діятиме до 7 жовтня 2022 року.

"Нове обмеження вводиться з 11 по 14 липня 2022 року. І не поширюється на авіацію ЗС РБ, Держприкордонкомітету РБ і літаки, які виконують рейси в Національний аеропорт "Мінськ", а також аеропорти Гомеля і Бреста", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що нова зона обмежень зачіпає ті райони, де сьогодні вночі працював літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50.

Крім цього "Беларускі Гаюн" також повідомляє, що сьогодні вдень на військовий аеродром у Мачулищах, що неподалік Мінська, прилетіли два російські військові транспортні літаки Ан-124.

Один із цих бортів на початку березня привозив до Білорусі ракети для комплексу "Іскандер".

"О 12:20 в Мачулищі прилетів літак Ан-124 ВКС РФ. Варто нагадати, що цей літак із бортовим номером RA-82013 раніше неодноразово був помічений в Білорусі... О 13:45 в Мачулищі прилетів ще один Ан-124 RA-82014 ВКС РФ. Обидва борти знаходяться там досі", - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром Зябровка, який розташований під Гомелем. Війська РФ переробляють його під свою військову базу. На території аеродрому розмістили ракети "Іскандер-М" і С-400 "Тріумф".

Як відомо, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошені військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим іншим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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