До перевірки залучається широкий спектр сил і засобів.

У Білорусі 21 червня розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань і військових частин збройних сил до виконання військових завдань. Для цього будуть залучені полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі, повідомляє Міноборони Білорусі.

Зазначається, що до такої перевірки залучили командування Сухопутних військ, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій, а також ВПС і військ ППО.

"На першому етапі перевірки буде відпрацьовано питання оперативного заняття призначених районів, підготовки їх в інженерному плані, організації охорони та оборони, заступлення на бойове чергування. Надалі підрозділам належить виконати навчально-бойові завдання", - йдеться у повідомленні відомства. Відео дня

Як відомо, перевірку проводитимуть на полігонах та на ділянках місцевості у Брестській та Гомельській областях.

Водночас моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" зазначив, що, скоріше за все, такі перевірки мають на меті наростити кількість війська на кордоні у відповідь діям України.

"Враховуючи географію перевірки, можна припустити, що перевірка є "відповіддю" на нібито нарощування чисельності українського військового угруповання на кордоні з Білоруссю", - підкреслили автори пабліка.

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Як раніше писав УНІАН, у травні у Білорусі оголосили про раптову перевірку підрозділів, здатних застосовувати нестратегічну ядерну зброю. Зазначалося, що буде "перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами". Зокрема, буде відпрацьовано питання подачі спецбоєприпасів у військові частини, та їх завантаження на пускові установки.

Згодом у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Білорусі заявили, що Гомельська область готова до переведення на воєнний час.

"... Перевірили і взаємодію всіх елементів військової складової. Крім цього, визначили для себе перспективний напрямок, щоб удосконалити загалом роботу, залучити ресурси технічних транспортних засобів, можливо, розширити діапазон спеціальних формувань тощо", - заявив перший заступник міністра Олександр Худолєєв.

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