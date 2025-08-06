Союзник країни-агресора стурбований своїм південним напрямком.

Міноборони Білорусі почало формувати нову десантно-штурмову бригаду, яку розмістять на кордоні з Україною. Про це повідомляє Белта з посиланням на командувача силами спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил Білорусі Вадима Денисенка.

"На сьогодні до складу ССО увійшов зенітно-ракетний полк. Зараз ми перебуваємо на стадії завершення, і цього року буде створено ще й реактивно-артилерійський полк. Він уже на відсотків 70 готовий. Зараз триває опрацювання питання створення бригади управління", - заявив він.

За словами Денисенка, режим Олександра Лукашенка дуже стурбований ситуацією на кордоні з Україною, у зв'язку з чим ухвалено рішення посилити цей напрямок.

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"На сьогоднішній день це найбільш, так би мовити, неспокійний напрямок, який підтримує нас усіх у тонусі. Тому було ухвалено рішення про створення там окремої десантно-штурмової бригади. І ось на сьогодні ми вже почали формування цієї бригади. Уже сформовано один із батальйонів", - сказав він.

Зазначається, що нова 37-ма окрема десантно-штурмова бригада, яка вже на етапі формування примудрилася отримати почесне звання гвардійської, розташовуватиметься в Гомельській області, тобто на північ від українських Чернігівської та Київської областей.

Військові навчання в Білорусі

Як писав УНІАН, у вересні на території Білорусі відбудуться масштабні військові навчання за участю армії РФ. Очікується, що вони будуть приблизно вдвічі меншими за масштабом, ніж аналогічні навчання 2021 року, на яких росіяни відпрацьовували вторгнення в Україну.

Експерти закликають не драматизувати, оскільки такі навчання дійсно відбуваються регулярно. Однак є низка ознак, за якими можна буде судити, наскільки це будуть звичайні навчання чи прикриття для чергової військової авантюри Кремля.

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