Посол США у Росії Джон Салліван повідомив, що поїде в США для консультацій.

Посол США у Росії Джон Салліван повернеться до Росії незабаром.

Читайте такожРосія висилає посла і кількох дипломатів СШАПро це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Цього тижня він повертається додому, щоб відвідати свою родину - він не бачив її, здається, понад рік; щоб зустрітись із членами нової адміністрації, з якими він ще не мав нагоди проконсультуватись з часу, коли він погодився продовжити служити на цій посаді. І він повернеться до Москви незабаром", - відзначила Псакі, передає Голос Америки.

За словами Псакі, їй не відомо про плани проведення зустрічі Саллівана із президентом США Джо Байденом.

Дипломатична напруга між США і РФ

Раніше посол США у Росії Джон Салліван повідомив, що повернеться в США для консультацій на тлі посилення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

«Я вважаю важливим обговорити поточний стан двосторонніх відносин США і Росії безпосередньо з моїми новими колегами в адміністрації Байдена», - процитувала Саллівана прес-секретар посольства Ребекка Росс.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла