Раніше Лавров заявив, що РФ дзеркально відповість на висилку десяти російських дипломатів із США.

Вашингтон відреагував на анонсоване Москвою видворення американського посла Джона Саллівана у відповідь на введенні США санкції.

Про це йдеться у відповіді Держдепартаменту США на запит Reuters.

Читайте такожМЗС Литви викликало "на килим" російського посла через політику РФСША нагадали, що новий пакет санкцій проти Росії є розплатою за її втручання у президентські вибори, хакерські взлами, залякування України та низку інших зловмисних дій.

Реагуючи на анонсовану МЗС Росії висилку посла «для консультацій» Вашингтон обмежився короткою фразою: «Відповідь Росії була ескалаційною і гідною жалю».

Санкції проти Росії та відповідь Кремля

За втручання у вибори і діяльність з дезінформації під обмеження потрапили 32 фізичних і юридичних особи, за підтримку російських спецслужб - шість технологічних компаній. З США видворять десять російських дипломатів.

Глава російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи обмеження, заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку десяти російських дипломатів із США.

На відміну від оголошення посла персоною нон грата, така проміжна форма демаршу приймаючої сторони означає, що через якийсь час глава дипмісії може повернутися. При цьому у Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року опції «відправити посла на консультації» взагалі немає.

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Автор: Яна Ставська