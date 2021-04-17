Вашингтон відреагував на анонсоване Москвою видворення американського посла Джона Саллівана у відповідь на введенні США санкції.
Про це йдеться у відповіді Держдепартаменту США на запит Reuters.
Читайте такожМЗС Литви викликало "на килим" російського посла через політику РФСША нагадали, що новий пакет санкцій проти Росії є розплатою за її втручання у президентські вибори, хакерські взлами, залякування України та низку інших зловмисних дій.
Реагуючи на анонсовану МЗС Росії висилку посла «для консультацій» Вашингтон обмежився короткою фразою: «Відповідь Росії була ескалаційною і гідною жалю».
Санкції проти Росії та відповідь Кремля
- За втручання у вибори і діяльність з дезінформації під обмеження потрапили 32 фізичних і юридичних особи, за підтримку російських спецслужб - шість технологічних компаній. З США видворять десять російських дипломатів.
- Глава російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи обмеження, заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку десяти російських дипломатів із США.
- На відміну від оголошення посла персоною нон грата, така проміжна форма демаршу приймаючої сторони означає, що через якийсь час глава дипмісії може повернутися. При цьому у Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року опції «відправити посла на консультації» взагалі немає.
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