Більшість поляків підтримали збивання російських об'єктів над Польщею

Йдеться про цілі, які пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.

Більшість мешканців Польщі погоджуються, щоб військові країни збивали повітряні цілі, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.

Як свідчить опитування SW Reaserch для Rzeczpospolita, поляків запитали: "На вашу думку, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над нашою територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об'єкти?".

"Так" проголосували 58,5% респондентів, "ні" - 22,1%, "не маю певної думки" - 19,4%.

Відео дня

Зазначається, результати відрізняються для кожної групи залежно від статі, віку чи освіти. Ствердну відповідь частіше обирали жінки – відповідь "так" обрали 60,8%, ще 20,0% – "ні", "не знаю" – 19%.

Підтримали рішення про збиття таких цілей 55% чоловіків, категорично проти – 24,4%, "не знаю" – 19,8% респондентів.

Опитування провели 27-28 серпня цього року серед користувачів онлайн-панелі SW Panel. Його учасниками стали 800 повнолітніх поляків.

Українсько-польські відносини

Раніше УНІАН писав, що Варшава розглядає можливість втручатися після того, як російські удари зруйнували українську енергосистему і знищили найбільшу дитячу лікарню в Києві. Йдеться про допомогу Україні збивати ракети, які запускають російські війська.

В МЗС країни заявили, що Польща має право збивати російські ракети, які ризикують перетнути її територію, "як ми припускаємо, помилково". Однак, їх перехоплення тільки після того, як вони перетнуть кордон, являє собою "дилему", оскільки уламки можуть завдати шкоди.

Вас також можуть зацікавити новини: