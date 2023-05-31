Вважається, що кит втік з "академії тварин-шпигунів" російського військово-морського флоту.

Російський кит-шпигун з'явився біля берегів Швеції. До цього він кілька років жив біля норвезького узбережжя, розважаючи місцевих рибалок і просто рядових норвежців. Про це пише The Washington Post.

Кит-білуха на ім'я Хвалдимир (каламбур від з слова "хвал", що по норвезьки означає "кит", і слов'янського імені "Володимир") вперше з'явилася біля норвезького узбережжя в 2019 році. Придивившись до тварини, рибалки помітили на ньому спеціальну упряж з написом "спорядження Санкт-Петербурга". Це викликало підозру, що кит є колишнім учасником програми російського військово-морського флоту, в рамках якої росіяни намагалися використовувати морських тварин в якості шпигунів.

Норвежці зняли упряж з кита, після чого Хвалдимир почав вести вільне життя біля берегів Норвегії – переважно біля північної провінції Фіннмарк, що межує з Мурманською областю РФ. Але минулого тижня його помітили в Осло-фьорді – на самому півдні Норвегії, а тепер кит дістався і до Швеції.

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Шведська влада швидко вжила заходів по догляду за китом.

"Поява Хвалдіміра у Швеції додала ще один міжнародний елемент до багаторічної саги захоплення та занепокоєння щодо того, як найкраще поводитися з доброзичливою твариною, яка, як вважають, була колишнім агентом розвідки", – пише WP.

Вчений і колишній дресирувальник морських ссавців Ванесса Піротта зазначила, що кит здійснив подорож з тихих північних вод до густонаселених скандинавій, швидше за все, у пошуках людського спілкування, оскільки до потрапляння в дике середовище все життя Хвалдимир, очевидно, був тісно пов'язаний з людьми.

Ця схильність тварини до спілкування з людиною займає центральне місце в суперечках про те, що з нею робити.

Скандинавські природоохоронці виступають за створення заповідного природного заповідника спеціально для цього кита, де він зможе пройти повноцінну реабілітацію перед тим, як його спробують подружити з дикими білухами.

"Ми вважаємо, що він заслуговує бути по-справжньому вільним з собі подібними", — кажуть зоозахисники.

Але у цієї ідеї є і противники, які вважають неприпустимим укладення кита в новий "полон". Вони зазначають, що Хвалдимир вже знаходиться в дикій природі, і що кити, які звикли спілкуватися з людиною, часто мають труднощі з асиміляцією в диких популяціях.

І хоча поява Хвалдимира в Швеції викликало стурбованість, його становище в скандинавських водах далеко не жахливе. Зоозахисники відзначають, що кит годується самостійно і успішно уникає смертельних зіткнень з кораблям, чим демонструє "вуличну кмітливість".

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