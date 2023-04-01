Зараз активізувався обмін інформацією між німецькими та іноземними слідчими.

Данія, Німеччина та Швеція налагодили співпрацю в рамках проведених країнами розслідувань вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

Як повідомляє німецька газета Welt am Sonntag, спочатку ці країни хотіли розслідувати вибухи в рамках спільної слідчої групи.

Однак Швеція, а потім Данія вийшли зі слідчої групи. Як йдеться в матеріалі, на даний момент активізувався обмін інформацією між німецькими та іноземними слідчими.

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Як йдеться в матеріалі, Федеральне управління кримінальної поліції продовжує активно розслідувати причину вибухів на газопроводах. Федеральна прокуратура в даний час має двозначне число слідчих зі служби державної безпеки, які розслідують акт саботажу.

Вибухи на "Північному потоці"

27 вересня 2022 року в газопроводах "Північного потоку" впав тиск. Причиною неполадки в трубопроводі "Північного потоку-2" стала діра в трубі.

Того ж дня, 27 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що у районі "Північного потоку" пролунали вибухи. Повідомлялося, що навколо місць витоку були створені зони відчуження для безпеки морського та повітряного руху.

28 вересня 2022 року в The Times вийшов матерал про те, що Росія кілька тижнів готувала вибух на "Північному потоці".

У березні 2023 року в New York Times вийшов матеріал про те, що до вибухів на газопроводі може бути причетна українська група. Президент України Володимир Зеленський відразу ж відреагував на подібне припущення.

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