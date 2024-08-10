Вашингтон раніше заборонив постачання озброєнь через військову кампанію Ер-Ріяда в Ємені.

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення зняти заборону на продаж Саудівській Аравії наступальної зброї американського виробництва.

Зокрема, США знімуть заборону на постачання низки боєприпасів класу "повітря-земля", пише Голос Америки. У такий спосіб буде скасовано трирічне обмеження, яке було запроваджено через військову кампанію Ер-Ріяда в Ємені.

"Ми розглянемо нові поставки на індивідуальній основі відповідно до Правил передачі звичайних озброєнь", повідомив Reuters з посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту.

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Джерело видання повідомило, що продажі можуть поновитися вже наступного тижня. "Саудівці виконали свою частину угоди, і ми готові виконати свою", сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Великі міжнародні угоди щодо зброї мають бути попередньо схвалені членами Конгресу. Американські законодавці раніше сумнывалися у коректності поставок наступальної зброї Саудівській Аравії. Однак ця позиція змінилася після вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, а також через зміни в проведенні Ер-Ріядом військової кампанії в Ємені.

"Ми відзначаємо позитивні кроки, які Міністерство оборони Саудівської Аравії зробило за останні три роки для істотного пом'якшення шкоди цивільному населенню, в тому числі завдяки роботі американських інструкторів і радників", - констатував представник Держдепартаменту.

США і Саудівська Аравія

26 травня цього року низка ЗМІ повідомляла, що США можуть скасувати заборону на продаж наступальних озброєнь для Саудівської Аравії. Тоді повідомлялося, що у Вашингтоні вже дали сигнал Саудівській Аравії про готовність зняти цю заборону. Але тоді Білий дім відмовився від коментарів.

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