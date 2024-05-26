За даними джерел, у Вашингтоні вже дали сигнал Саудівській Аравії про готовність це зробити.

США можуть скасувати заборону на продаж наступальних озброєнь для Саудівської Аравії. За словами американських чиновників, це може статися найближчими тижнями, пише Financial Times.

Журналісти нагадали, що президент США Джо Байден призупинив продаж такої зброї королівству три роки тому. Тоді він розкритикував королівство, яке вело війну в Ємені на тлі занепокоєння щодо використання зброї американського виробництва під час авіаударів, внаслідок чого загинули мирні жителі.

"Але це рішення було переглянуте після того, як у 2022 році ООН виступила посередником у перемир'ї, яке в основному трималося, оскільки Ер-Ріяд намагався вийти з громадянського конфлікту в Ємені, в який він вступив дев'ять років тому. Скасування заборони стало б останньою ознакою поліпшення відносин між адміністрацією Байдена і Ер-Ріядом", - додали у матеріалі. Відео дня

За словами одного з посадовців, який знайомий з цим питанням, у Вашингтоні вже дали сигнал Саудівській Аравії про готовність зняти цю заборону. Водночас Білий дім відмовився від коментарів.

Своєю чергою на цьому тижні американські високопосадовці заявили, що Вашингтон та Ер-Ріяд близькі до закінчення укладання низки двосторонніх угод, серед яких оборонний пакт про співпрацю зі США щодо зародження цивільної ядерної програми королівства.

"Ці угоди стануть частиною ширшого договору за посередництва США, який призведе до нормалізації відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем, але це залежить від того, чи погодиться єврейська держава зробити кроки до створення палестинської держави", - зауважили у FT.

Водночас американські чиновники повідомили, що зняття заборони на продаж наступальних озброєнь не було прямо пов'язане з цими перемовинами.

Що відомо про участь Саудівської Аравії у війні

У виданні нагадали, що Саудівська Аравія стала очільником арабської коаліції, яка вступила в громадянську війну в Ємені у 2015 році для боротьби з хуситами, яких підтримував Іран. Сталося це після того, як повстанці скинули уряд та захопили контроль над столицею Саною та більшою частиною густонаселеної півночі країни.

"Королівство, яке межує з Єменом, зазнало широкої критики за свою поведінку в конфлікті. Але в останні роки Ер-Ріяд долучився до мирних переговорів з хуситами, оскільки наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман зосередився на своїх амбітних планах внутрішнього розвитку і на деескалації напруженості у відносинах з регіональними супротивниками, включаючи Іран", - підкреслили у матеріалі.

Але прогрес у переговорах щодо Ємену зупинився після того, як ХАМАС 7 жовтня 2023 року напав на Ізраїль. Тоді хусити запустили ракети по Ізраїлю та атакували судна в Червоному морі, порушивши потоки через один з ключових морських торговельних шляхів у світі.

Водночас саудівський коментатор, близький до королівського двору Алі Шихабі заявив, що зняття заборони на продаж наступальних озброєнь "стало б важливим кроком у подальшому відновленні відносин між США і Саудівською Аравією".

"І зняття заборони стало ще більш важливим з огляду на те, як хусити поводяться з 7 жовтня", - запевнив він.

Близький Схід - останні новини

Як писав УНІАН, у Міжнародному суді ООН закликали Ізраїль негайно припинити наступ на місто Рафах, яке знаходиться у південній частині сектора Гази. Відомо, що рішення суду є юридично обов’язковим, проте сам Міжнародний суд не має інструментів примусу, щоб домогтися виконання своїх ухвал.

Також повідомлялось, що Ізраїль не причетний до загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі в результаті аварії вертольота. Неназваний високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що це не їхня справа.

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