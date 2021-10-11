Катерина Тарасова сама виховувала доньку.

Загиблою в ДТП з авто, в якому перебувала телеведуча Ксенія Собчак, виявилася 35-річна блогерка Катерина Тарасова. У жінки залишилася семирічна дочка.

Про це пише Star Hit.

Загибла вела блог про фітнес та материнство. Вона захоплювалася медитацією, стретчингом, вокалом, подорожами, а також несла в маси здоровий спосіб життя та любов до себе.

Перед аварією Тарасова написала пост про те, що людина прагне до спокою, гармонії та світла. Також вона зазначила, що в поспіху можна пропустити щастя.

Читайте такожУ Франції затримали пілота, який хотів протаранити літаком собор Нотр-Дам"Суєта забирає багато сил, руйнує нашу душу і нам ніколи задуматися "А куди ми біжимо" і що нас чекає в кінці цього спринту", – йдеться в пості.

Крім того, у Тарасової багато фото з дочкою Машею. Зараз дівчинка нібито перебуває з подругою загиблої блогерки, тому що з батьком дівчинка не спілкується.

У свою чергу Telegram-канал Shot пише, що водій Роберт Гедян віз Катерину Тарасову та Оксану Садовник в Червону Поляну, коли назустріч вилетіло авто з телеведучою.

Після зіткнення Гедян спробував вийти з машини, але не зміг, а просто випав з авто. У чоловіка перелом стегна. За його словами, Собчак або водій її авто не підійшли до постраждалих, а швидку й поліцію викликали очевидці.

Смертельна ДТП з Ксенією Собчак: що відомо

Російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в дорожню аварію, в результаті якої загинули дві людини. ДТП сталося 9 жовтня в російському курортному місті Адлер, де лімузин "Майбах" (Mercedes) зіткнувся лоб в лоб з легковиком Volkswagen Polo, який в результаті відкинуло в мікроавтобус.

Автор: Анастасія Горбачова