Ксенія Собчак запевнила, що в аварії загинула тільки одна людина.

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка 9 жовтня потрапила в смертельну аварію, розповіла нові подробиці події. Вона зазначила, що в ДТП загинула одна людина, а ще одна дівчина знаходиться в лікарні з важкими травмами.

Про це Собчак розповіла у своєму Telegram-каналі "Кривава бариня".

Телеведуча заявила, що перебуває на зв'язку з чоловіком Оксани Садовник, яка серйозно постраждала в аварії, але жива.

"Стан у неї важкий: травма голови, легенів, стегна, їй видалили селезінку. Найближчим часом ми з її чоловіком вирішимо питання з її подальшим лікуванням в Москві. Знайдемо лікарів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАвтор скандальних карикатур на пророка Мухаммеда загинув в аварії (фото)При цьому вона вказала, що чоловік постраждалої дівчини не має претензій до телеведучої, але дуже злий через неправдиву інформацію в ЗМІ.

Крім того, Собчак зазначила, що перебуває на зв'язку з батьком постраждалого чоловіка - Роберта Гедяна, але зв'язатися з рідними загиблої Катерини Тарасової поки не вдалося.

Також вона вказала, що поїхала з місця аварії, тому що нічим там допомогти не могла, а на місці ДТП залишився її директор, який викликав постраждалим швидку

"Я полетіла додому до сім'ї, тому що я не рятувальник і не лікар, і не водій, я не допомогла б там ні руками, ні порадами. Я можу допомогти тільки зв'язками й можливостями", - підкреслила телеведуча.

Як раніше повідомляв УНІАН, російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в дорожню аварію, в результаті якої загинули дві людини. ДТП сталося 9 жовтня в російському курортному місті Адлер, де лімузин "Майбах" (Mercedes) зіткнувся лоб в лоб з легковиком Volkswagen Polo, який в результаті відкинуло в мікроавтобус.

Автор: Анастасія Горбачова