Журналістка поїхала з місця аварії на таксі і полетіла до сина.

Російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в дорожню аварію, в результаті якої загинули дві особи.

Про це повідомляє Daily Storm.

ДТП сталася 9 жовтня в російському курортному місті Адлер, де лімузин "Майбах" (Mercedes) зіткнувся лоб в лоб з легковиком Volkswagen Polo, який в результаті відкинуло в мікроавтобус.

У другому автомобілі знаходилися водій та два пасажири. Одна пасажирка загинула на місці, двоє інших людей госпіталізували, але водій помер у лікарні. Другий пасажир залишається в реанімації.

Читайте такожПопулярний український актор потрапив у ДТП (відео)Імовірно ДТП сталося з вини водія Mercedes, в якому перебувала Собчак - машина виїхала на зустрічну смугу, в результаті чого І сталося зіткнення.

РосЗМІ стверджують, що після аварії журналістка пересіла в таксі і поїхала в аеропорт, звідки вилетіла в Нью-Йорк. Сама вона в результаті аварії не постраждала.

Після цього в Instagram Собчак з'явилася публікація про "три правила щастя". Одним з правил журналістка назвала самоіронію.

Пізніше жінка підтвердила, що дійсно перебувала в авто на момент зіткнення.

"Зараз я вдома, тільки оклигала, у мене струс мозку і численні травми. Я в жаху і шоці від того, що загинули люди, будемо зв'язуватися з рідними. Я нікуди не лечу і не їду", - написала Собчак в Telegram-каналі, додавши, що її асистентка теж постраждала - у неї струс мозку.

За її словами, вона не підганяла водія - це може підтвердити запис з Zoom-конференції, яку Собчак вела в цей момент.

Також ведуча підтвердила, що після ДТП полетіла - але не в Нью-Йорк, а до сина в Москву.

Публікацію в Instragram вона пояснила тим, що фото було заплановано заздалегідь - через метушню його забули прибрати.

Раніше УНІАН повідомляв про іншу ДТП, що сталася в Полтавській області, в результаті якої загинули двоє журналістів одного українських телеканалів.

Автор: Станіслав Кожемякін