Вперше від початку війни, ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні.

Болгарія заявила про намір укласти угоду про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва "Енергоатому".

Як повідомляє The Wall Street Journal, вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії, ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні.

На даний момент йдуть переговори щодо угоди про продаж Україні болгарською державною енергетичною компанією NEK обладнання з недобудованої атомної електростанції Белене. Вартість обладнання становить близько 600 млн євро.

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"Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава, яка давно дружить з Москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу", - йдеться в матеріалі.

Війна в Україні та позиція Болгарії

Болгарська армія - одна з небагатьох в НАТО з серйозними запасами боєприпасів для старого радянського озброєння, яке Україна використовує у великих кількостях.

28 червня 2023 року новий уряд Болгарії заявив про те, що планує змінити підхід до постачання зброї в Україну. Болгарія планує постачати зброю в Україну без посередників.

4 липня 2023 року стало відомо про те, що Болгарія збільшить військову допомогу Україні. Болгарія постачає Україні не винищувачі і танки, а переважно старі боєприпаси, які ще можна використовувати.

5 липня 2023 року стало відомо про те, що Президент України Володимир Зеленський здійснить свій перший візит до Болгарії на запрошення болгарського уряду, що вважається знаком вдячності за військову допомогу, яку Софія надає Києву.

6 липня 2023 року Київ і Софія підписали спільну декларацію. Болгарія, згідно з декларацією, зобов'язується надавати Україні політичну підтримку у питаннях вступу до НАТО.

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