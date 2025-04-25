Екс-радник Трампа розкритикував ведення мирних переговорів його командою.

Колишній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон спростував його заяву про відсутність "фаворитів" у війні Росії проти України.

"Звичайно, у нього є фаворити, і його фаворит - не Росія, його фаворит - Володимир Путін, якого він вважає своїм другом", - прямо сказав Болтон, передає The Hill.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що у нього немає фаворитів у війні РФ проти України, і він просто хоче, щоб війна швидше закінчилася.

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Болтон часто критикує американського президента і цього разу він сказав, що глава Білого дому пішов на "серйозні" поступки Росії, заявивши, що Україні доведеться відмовитися від своїх окупованих росіянами земель і вступу в НАТО.

Болтон назвав підхід адміністрації Трампа до Росії і мирних переговорів щодо України "критичною помилкою" для США.

Екс-радник Трампа зазначив, що тиск Білого дому на Україну "по суті, закладає основні елементи того, чого вже хоче Росія, і це вплинуло на переговори, які, до речі, більше стосувалися припинення вогню, ніж постійного мирного врегулювання", додавши, що "до постійної угоди ще далеко".

Переговори щодо України

Трамп втратить терпіння, якщо Україна не підкориться на переговорах. І незважаючи на це, американському президенту ніяк не вдається переконати українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки.

Раніше ексрадник Трампа розповів, як глава Білого дому бачить світ. Болтон наголосив, що Трамп дуже мало знає про Україну та історію регіону, тому не бачить труднощів, які насуваються.

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