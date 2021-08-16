Нова влада країни може позбавити жінок усіх прав.

У захопленому бойовиками Талібану Афганістані вступають в силу нові правила поведінки. У підконтрольних містах жінкам забороняють працювати, змушуючи негайно покинути робоче місце.

Як повідомляє Al Jazeera, подібний інцидент ще на початку липня стався в Кандагарі, коли місто перейшло під контроль бойовиків. Озброєні люди зайшли в офіс місцевого банку Azizi і наказали дев'яти працюючим там жінкам йти додому.

Їх супроводили до будинків і сказали більше не виходити на роботу. Як пояснили бойовики співробітницям, робочі місця в банку можуть зайняти їх родичі-чоловіки.

Через два дні подібний інцидент стався в місті Герат. Там троє озброєних бойовиків Талібану також прийшли у філію одного з банків і засудили жінок-співробітниць за те, що ті не прикривають свої обличчя в громадському місці. Жінок змусили кинути роботу, приславши замість себе родичів-чоловіків.

Зазначається, що прихід Талібану до влади знову може позбавити жінок усіх прав. Багато хто пам'ятає жорстоке правління талібів з 1996 по 2001 рік, коли в країні діяв особливо жорсткий режим релігійного права.

Жінкам не дозволялося відвідувати школу і ходити на роботу, в громадських місцях вони зобов'язані були приховувати свої обличчя. Виходити з дому їм дозволялося тільки в супроводі чоловіка або родича-чоловіка. За порушення цих правил жінок публічно принижували або били.

Прес-секретар Талібану Забіхулла Муджахід не прокоментував журналістам згадані два інциденти.

Однак відповідаючи на питання про те, чи дозволять жінкам працювати в банках він відповів, що остаточне рішення ще не прийнято.

"Після становлення Ісламської системи це буде вирішено відповідно до закону, і якщо на те Божа воля, проблем не буде", - заявив він.

Ситуація в Афганістані

Після виведення військ США з Афганістану Талібан стрімко взяв країну під контроль, зустрічаючи лише мінімальний опір урядових сил. 15 серпня бойовики Талібану увійшли до столиці країни Кабулу.

Президент Ашраф Гані покинув свій пост і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцезнаходження – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямував до столиці Узбекистану Ташкенту. Однак ані там, ані там, прибуття Гані не підтвердили.

Прихід Талібану до влади спровокувало паніку і масову втечу людей з країни. В аеропорту Кабула сталося кілька смертельних інцидентів.

Автор: Дмитро Захаров