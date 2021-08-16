При цьому діяльність Талібану офіційно заборонена в Росії.

Росія вже запланувала контакти з політичним керівництвом угруповання "Талібан", яке отримало повний контроль над Афганістаном.

Як повідомляє "Інтерфакс", про це повідомив спецпредставник президента РФ по Афганістану, директор другого департаменту Азії Замір Кабулов. Російська сторона готується до контактів з головою політичного офісу "Талібану" Абдул Гані Барадаром.

"Зараз ми будемо розмовляти з муллою Барадаром, поки там, в Досі. Далі будемо дивитися, як це буде", - заявив Кабулов в ефірі росТБ.

За його словами, у Росії "гарні відносини" як з урядом країни, що покинув Афганістан, так і з "Талібаном".

"Тому ми не переживаємо", - додав російський дипломат.

Зазначимо, діяльність угруповання "Талібан" заборонена в Росії. Верховний суд Росії ще у 2003 році визнав її терористичною організацією.

Однак протягом останніх років це не заважало Москві приймати представників Талібану і надавати їм політичну підтримку.

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Ситуація в Афганістані

Після виведення військ США з Афганістану Талібан стрімко взяв країну під контроль, зустрічаючи лише мінімальний опір урядових сил. 15 серпня бойовики Талібану увійшли до столиці країни Кабул.

Президент Ашраф Гані покинув свою посаду і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцезнаходження – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямує до столиці Узбекистану Ташкенту. Однак ані там, ані там, прибуття Гані не підтвердили.

Прихід Талібану до влади спровокував паніку і масову втечу людей з країни. В аеропорту Кабула сталося кілька смертельних інцидентів.

Автор: Дмитро Захаров