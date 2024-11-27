У Міністерстві оборони кажуть, що інциденти не мали наслідків.

У період з 20 по 26 листопада над базами Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у Великій Британії фіксували невідомі безпілотні літальні апарати.

Про це пише Reuters, посилаючись на американських офіційних осіб. Згідно із заявою, невеликі дрони помітили над базами Лейкенхіт, Мілденхолл та Фелтвелл, а також неподалік від них. Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер сказав, що військові серйозно ставляться до цього, однак робити висновки про те, ким були запущені БПЛА, зарано:

"Наразі керівники баз визначили, що жодне з цих вторгнень не вплинуло на мешканців баз, об'єкти або активи, які ми маємо на цих базах".

Один з чиновників анонімно повідомив журналістам, що не вважає польоти дронів справою рук аматорів, оскільки їхі дії могли були скоординованими.

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БПЛА над військовими об'єктами НАТО

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що над великим індустріальним парком Німеччини літали невідомі дрони. Існує підозра, що мова може йти про російські безпілотники "Орлан-10", які здатні долати до 600 кілометрів.

Дрони фіксували над хімічними заводами, СПГ-терміналом та непрацюючою атомною електростанцією.

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