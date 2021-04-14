Поліція Лондона затримала чоловіка з сокирою в середмісті британської столиці – поблизу Букінгемського палацу.
Про це пише Reuters.
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Підозрілого озброєного громадянина арештували на вулиці Мелл – прилеглій до Трафальгарської площі. Повідомлень про поранених не надходило, зазначили у прес-службі поліції.
«Офіцери поліції патрулювали ТЦ приблизно о 18:30 13 квітня, коли помітили чоловіка з сокирою. Неподалік чергували озброєні офіцери. Вони були присутні на місці події. Чоловіка близько 40 років затримали за підозрою у носінні бойової зброї», – уточнили правоохоронці.
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