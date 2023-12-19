Майбутня угода пеоредбачає військову підтримку України, зосереджену на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.

Велика Британія та Україна найближчими тижнями підпишуть 10-річну угоду про безпеку, в рамках якої Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море. Про це повідомило британське видання The Telegraph.

Зазначається, що майбутня угода передбачає допомогу Україні у боротьбі з Росією, шляхом надання військової підтримки, зосередженої на військово-морських засобах, а також фінансової допомоги та обміну розвідданими.

Вона також міститиме обіцянки післявоєнних "гарантій безпеки", які стримуватимуть Росію від нападу у майбутньому, включно з посиленням поставок зброї та санкціями.

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"Британські офіційні особи повідомили своїм українським колегам, що в рамках запланованого Меморандуму про взаєморозуміння країна зосередиться на зміцненні морського потенціалу Києва", - наголосило видання.

Крім того, ключова складова 10-річної угоди спрямована на подальшу формалізацію обміну розвідданими між Лондоном і Києвом.

У рамках угоди збройні сили країни також пообіцяють продовжити свою навчальну програму "Операція Interflex", у рамках якої було навчано понад 30 000 українських новобранців, що є найбільшою військовою схемою на британській землі з часів Другої світової війни.

"Угода демонструє нашу відданість підтримці України в боротьбі… Вона також передбачає гарантії надання допомоги у післявоєнний період, якщо Росія знову нападе на Україну", – заявило джерело, близьке до переговорів.

Безпека у Чорному морі

Раніше повідомлялося, що Великобританія спільно з Норвегією очолять морську коаліцію для зміцнення обороноздатності України у Чорному морі. Зокрема, у рамках коаліції Британія відправить Україні зі свого складу військово-морського флоту два протимінні кораблі класу Sandown. Окрім кораблів Sandown, Україна отримає від Британії ще понад 4 десятків інших транспортних засобів.

Також три чорноморських держави НАТО - Болгарія, Румунія і Туреччина - планують 11 січня в Стамбулі підписати спільну угоду про розмінування акваторії Чорного моря.

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