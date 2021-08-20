За словами Бориса Джонсона, ситуація в аеропорту Кабула, де зібралися тисячі зневірених афганців, поліпшується.

Велика Британія при необхідності буде співпрацювати з рухом "Талібан", який захопив владу в Афганістані.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, пише Reuters.

"Я хочу запевнити людей, що наші політичні та дипломатичні зусилля з пошуку рішення для Афганістану, співпраця з "Талібаном", звичайно, якщо буде потрібно, буде продовжуватися", - сказав Джонсон.

За його словами, ситуація в аеропорту Кабула, де зібралися тисячі зневірених афганців, котрі хочуть залишити країну, поліпшується.

Відзначається, що британський уряд із суботи евакуював 1615 осіб, у тому числі 399 громадян Британії, 320 співробітників посольства і 402 афганця.

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Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Олександр Топчій