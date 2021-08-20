У русі зазначили, що запрошення звернене "до всіх країн", і таліби "цінують допомогу будь-якої держави в такий критичний момент в історії Афганістану".

Представник катарського політичного офісу терористичного руху "Талібан" Мохаммад Сохаїл Шахін запросив іноземні держави брати участь у відновленні Афганістану і розробці його природних ресурсів.

За його словами, це запрошення відноситься до всіх країн.

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"Ми тільки що вийшли з етапу війни і руйнувань і увійшли в нову фазу, коли народу Афганістану необхідна допомога інших країн. Їм потрібно допомогти нам з охороною здоров'я, інфраструктурою, освітою та іншими секторами. Вони можуть прийти і розробляти наші природні копалини", - сказав Мохаммад Сохаїл Шахін, передає kommersant з посиланням на Ariana News.

Він зазначив, що запрошення руху звернено "до всіх країн", і таліби "цінують допомогу будь-якої держави в такий критичний момент в історії Афганістану".

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Автор: Ірина Погоріла