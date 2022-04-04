Вбивство невинних громадян - порушення міжнародного гуманітарного права, підкреслив глава японського уряду.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда наголошує, що Росія повинна понести сувору відповідальність за вбивства мирних українців у передмісті Києва.

Про це йдеться у повідомленні Посольства Японії у Facebook.

"Я глибоко шокований надзвичайно жахливими діями, які були здійснені проти мирного населення у передмісті Києва. Вбивство невинних громадян є порушенням міжнародного гуманітарного права і вчинком, що неможливо пробачити і який ми різко засуджуємо. Росія однозначно повинна понести за це сувору відповідальність", - заявив Кішіда.

Нагадаємо, ввечері 2 квітня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що від окупантів звільнена вся Київська область.

Після цього з'явилася інформація про звірства російських нелюдів.

Вони вбивали й ґвалтували, знущалися та катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

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