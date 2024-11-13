Герої роману - астронавти, які страждають від туги та самотності, перебуваючи на орбіті.

У 2024 році Букерівська премія дісталася британській письменниці Саманті Харві за книгу "Орбіта". Як говориться на сайті премії, "Орбіта" описує один день на борту Міжнародної космічної станції, де шість астронавтів спостерігають Землю, розмірковуючи про цінність життя та силу природи.

Книга "запрошує" читача захоплюватися нашою планетою, наголошуючи на крихкості та красі людського існування. Головні герої страждають від туги та самотності, що накладає відбиток на їхнє сприйняття далекого будинку.

"Шість астронавтів спостерігають пишність Землі, долаючи скорботу, самотність і втому від місії. Компактне, але прекрасне, це любовне послання до нашої планети", - сказано в повідомленні.

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Харві називає свій роман "космічною пастораллю", в якому передано красу Землі, описану з увагою, яка властива натуралісту.

Книга відома тим, що стала першою в жанрі космічної прози, відзначеної Букерівською премією, а також найкоротшим романом, який будь-коли потрапляв до списку переможців, - лише 136 сторінок. Глава журі, британський письменник Едмунд де Ваал, описав роман як твір, який торкнувся суддів і вирізняється глибоким резонансом.

"Іноді ви зустрічаєте книгу і не можете зрозуміти, як відбулася ця чудова подія. Як судді, ми були сповнені рішучості знайти книгу, яка б нас зачепила, якою ми хотіли б поділитися", - наголосив Едмунд де Ваал.

У 2024 році до фіналу премії увійшли п'ять жінок та один чоловік, а Харві стала першою жінкою-переможницею з 2019 року.

"Орбіта" - книга, що найбільше продається з шорт-листа премії у Великій Британії. Церемонія вручення премії відбулася в Лондоні.

У шорт-лист також увійшли книги "Озеро творіння" Рейчел Кушнер (США), "Сховище" нідерландсько-ізраїльської письменниці Яель ван дер Вуден, "Утримуваний" Енн Майклс (Канада), "Молитва в кам'яному мішку" австралійки Шарлотт Вуд Джеймс" Персіваля Еверетта (США).

Букерівська премія - що відомо

Букерівська премія - одна з найпрестижніших нагород у світі англійської літератури. Переможець отримує 50 тисяч фунтів стерлінгів (до 2002 року - 21 тисячу). Вперше вручення нагороди відбулося у 1969 році. До 2002 року премію спонсорувала британська харчова компанія Booker, McConnell Ltd. У 2002-2019 роках спонсором Букерівської премії виступала компанія Man Group, тоді премія мала назву The Man Booker Prize. З 2019 року спонсором виступає благодійна організація із США Crankstart.

Нобелівська премія з літератури 2024 - хто отримав

Як повідомляв УНІАН, Нобелівську премію з літератури за 2024 рік присудили 53-річній південнокорейській письменниці Хан Канг. Канг вибрали "за інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Батько письменниці - відомий прозаїк, її брат теж знайшов себе у літературі. У 1993 році жінка вперше оприлюднила у журналі "Література і суспільство" свої вірші, а вже через два роки випустила збірку оповідань "Любов до Йосу".

Міжнародний успіх їй приніс роман "Вегетаріанка", в якому йдеться про жінку, чиє рішення відмовитися від м'яса призводить до руйнівних наслідків у її житті.

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