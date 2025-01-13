Також Байден похвалився, що став першим президентом США, який був у зоні бойовиих дій, де немає американських військ.

Загарбницька війна Володимира Путіна проти України та Заходу в цілому провалилася. Росія стала слабшою, а Захід сильнішим. Про це заявив президент США Джо Байден під час своєї підсумкової прес-конференції.

Байден нагадав, що вдираючись в Україну, Путін сподівався захопити Київ "за лічені дні".

"Правда в тому, що з початку війни це я стояв у центрі Києва, а не він. Путін жодного разу не був. Подумайте про це", – заявив він.

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Байден також похвалився, що став першим американським президентом, який відвідав район бойових дій, який не контролює армія США.

У власні заслуги Байден також записав створення міжнародної коаліції із понад 50 країн, які взялися підтримувати України.

"І не лише в Європі, а вперше й країни Азії також приєдналися. Ми надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися", - зазначив американський лідер.

Війна в Україні: роль Байдена

Як писав УНІАН, британський оглядач, підбиваючи підсумки президентства Байдена, назвав того невдахою, який зазнав двох геополітичних катастроф за чотири роки правління - спочатку в Афганістані, а потім в Україні. Крім того, колумніст розкритикував звичку Байдена виділяти Україні військову допомогу у "крапельному" режимі.

Разом з тим під кінець своєї каденції Байден помітно активізував зусилля з підтримки України та стримування РФ. Протягом грудня-січня було оголошено про кілька великих пакетів військової допомоги, а Росію накрили не менш приголомшливим пакетом санкцій.

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