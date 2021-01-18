Камери відеоспостереження зафіксували підпал.

У північному передмісті Нью-Йорка (місто Покіпсі) згорів історичний "Будинок Хеловіну", який є одним з головних об'єктів поклоніння Церкви Сатани.

Читайте такожУ Росії поліцейські забрали у сатаністів двох дівчаток-маугліПро це пише місцеве видання Poughkeepsie Journal.

Повідомляється, що будинок підпалили рано вранці 16 січня.

На камери відеоспостереження потрапила людина з двома каністрами з-під бензину. Він розлив рідину на ґанок маєтку, підпалив і втік.

Пожежа в "Будинку Хеловіну": що ще відомо

Під час пожежі в "Будинку Хеловіну" знаходилися дві людини, які самостійно врятувалися і не отримали опіків.

Влада Покіпсі не знайшла підозрюваних, але вважає, що злочин був запланованим.

Сатаністи впевнені, що за підпалом стоять віряни.

"Будинок Хеллоуїна": загальна інформація

Маєток побудували у 1900 році. Спочатку він належав родині Аддамс, чиє прізвище збігається з персонажами серіалу "Сімейка Аддамс".

Колишній власник будинку і прихильник церкви Сатани Джо Менділло прикрасив його в дусі Хеловіну та щорічно проводив там свято.

Після його смерті особняк придбав Метью Кемп, який відмовився давати коментарі виданню.

Церква Сатани: що це за організація

Церква Сатани заснував Антоно Шандор Лавей в 1968 році в Сан-Франциско. Це була перша офіційно зареєстрована організація, яка проголосила сатанізм своєю ідеологією.

Церква називає себе носієм зла і протиставляє християнським організаціям.

Символом Церкви Сатани є Сігіл Бафомета, перевернута пентаграма з вписаною в неї головою козла.

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Автор: УНІАН