У північному передмісті Нью-Йорка (місто Покіпсі) згорів історичний "Будинок Хеловіну", який є одним з головних об'єктів поклоніння Церкви Сатани.
Читайте такожУ Росії поліцейські забрали у сатаністів двох дівчаток-маугліПро це пише місцеве видання Poughkeepsie Journal.
Повідомляється, що будинок підпалили рано вранці 16 січня.
На камери відеоспостереження потрапила людина з двома каністрами з-під бензину. Він розлив рідину на ґанок маєтку, підпалив і втік.
Пожежа в "Будинку Хеловіну": що ще відомо
Під час пожежі в "Будинку Хеловіну" знаходилися дві людини, які самостійно врятувалися і не отримали опіків.
Влада Покіпсі не знайшла підозрюваних, але вважає, що злочин був запланованим.
Сатаністи впевнені, що за підпалом стоять віряни.
"Будинок Хеллоуїна": загальна інформація
Маєток побудували у 1900 році. Спочатку він належав родині Аддамс, чиє прізвище збігається з персонажами серіалу "Сімейка Аддамс".
Колишній власник будинку і прихильник церкви Сатани Джо Менділло прикрасив його в дусі Хеловіну та щорічно проводив там свято.
Після його смерті особняк придбав Метью Кемп, який відмовився давати коментарі виданню.
Церква Сатани: що це за організація
- Церква Сатани заснував Антоно Шандор Лавей в 1968 році в Сан-Франциско. Це була перша офіційно зареєстрована організація, яка проголосила сатанізм своєю ідеологією.
- Церква називає себе носієм зла і протиставляє християнським організаціям.
- Символом Церкви Сатани є Сігіл Бафомета, перевернута пентаграма з вписаною в неї головою козла.
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