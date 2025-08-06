Його критикують за використання сервісу у роботі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опинився під шквалом критики після зізнання, що часто звертається до штучного інтелекту для отримання "іншої думки" в роботі уряду.

Як пише The Guardian, в інтерв’ю Dagens industri політик розповів, що ChatGPT та LeChat допомагають йому з альтернативними поглядами. "Я використовую ці сервіси досить часто - навіть просто, щоб почути іншу думку. Подивитися, що робили інші, і чи варто нам мислити інакше", - сказав прем'єр.

Ця заява викликала хвилю критики у медіа та серед експертів. Газета Aftonbladet у редакційній статті розкритикувала прем’єра, звинувативши його в тому, що він "впав у пастку AI-психозу олігархів".

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Дослідниця в галузі кібербезпеки Сімона Фішер-Гюбнер із Карлстадського університету застерегла, що використання штучного інтелекту для опрацювання навіть базової, але потенційно конфіденційної інформації є ризикованим. Речник Крістерссона Том Самуельссон у відповідь зазначив, що прем’єр не передає системам жодної критично важливої інформації:

"Йдеться не про безпекові дані. Це радше інструмент для орієнтації - загального уявлення".

Втім, інші експерти залишаються скептичними. Професорка відповідального використання ШІ з Університету Умео Вірджинія Дігнум наголосила, що такі системи не мають власної думки, а лише відтворюють бачення їхніх розробників.

"Чим частіше політик покладається на штучний інтелект у навіть простих завданнях, тим більша ймовірність, що він почне переоцінювати його надійність. Це небезпечна тенденція. Ми не голосували за ChatGPT. І маємо вимагати гарантій щодо надійності таких систем", - додала вона.

Популярність ChatGPT

ChatGPT - це чат-бот на базі штучного інтелекту, створений компанією OpenAI. Він працює на основі так званої мовної моделі GPT (Generative Pre-trained Transformer), яка здатна генерувати текст, відповідати на запитання, перекладати, писати коди, підсумовувати інформацію, вигадувати історії, писати вірші тощо.

Перша версія GPT з’явилася ще у 2018 році, але справжній прорив відбувся у листопаді 2022 року, коли було запущено публічну версію ChatGPT. Лише за перші два місяці бот зібрав понад 100 мільйонів користувачів, ставши найшвидше зростаючим цифровим сервісом в історії на той момент.

Для взаємодії з ChatGPT не потрібні спеціальні знання і користувачі дуже швидко побачили, що ці системи можуть "замінити" безліч інструментів.

Попри стрімке зростання популярності подібних систем, їх використання супроводжується низкою серйозних ризиків, які викликають занепокоєння серед фахівців, урядів і самих користувачів.

Один із ключових - це ризик дезінформації. Штучний інтелект може створювати неправдиві або вигадані факти, посилатися на неіснуючі джерела або просто "впевнено помилятися", не подаючи це як припущення.

Інший важливий ризик - конфіденційність. Хоча компанії-розробники запевняють, що моделі не зберігають приватні дані користувачів, все ж існує потенційна небезпека витоку інформації або зловживання в разі неналежного використання.

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