Експерти вважають, що ШІ замінить деякі робочі місця, але також створить безліч нових.

Медсестри, медичні працівники, які беруть кров, фахівці з роботи з небезпечними матеріалами, маляри та бальзамувальники - ці професії майже не зачепили зміни, повʼязані з розвитком штучного інтелекту (ШІ), пише Euronews.

Водночас штучний інтелект найсильніше впливає на робочі місця початкового рівня в усіх галузях, включаючи маркетинг, адміністрацію та роботу з персоналом. Оскільки ШІ дійсно здатний взяти на себе "паперову роботу".

Аналітик Zacks Investment Research Браян Хейс вважає, що ті технічні працівники, які зможуть показати, що можуть використовувати штучний інтелект і допомагати компаніям впроваджувати інновації та створювати нові продукти і послуги, будуть користуватися великим попитом.

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За його словами, штучний інтелект безумовно замінить деяких робітників, але також "створить безліч нових робочих місць".

Згідно зі звітом європейського сайту оголошень про роботу Indeed, кількість вакансій у сфері IT скоротилася на 36% за останні 5 років. Але це пов'язано не тільки з тим, що компанії хочуть замінити працівників штучним інтелектом.

За словами експертів, у багатьох випадках скорочення штату - спосіб знайти кошти для впровадження ШІ: електроніка, обладнання, дата-центри та електрика для їх роботи коштують колосальних грошей.

Ринок праці - останні новини

За даними OLX Робота, у червні ринок праці в Києві зазнав змін порівняно з аналогічним показником минулого року. Зокрема, в столиці помітно змінився перелік популярних серед шукачів роботи вакансій. Найбільше відгуків у червні було саме на посаду різноробочого у категорії "Будівництво".

Раніше повідомлялося, що середня зарплата українського айтівця у Польщі становить 3 500 доларів. Зазначається, що спеціалісти, які мають понад 5 років досвіду, в середньому отримують 5 000 доларів, а ті, хто має менш як 3 років досвіду, отримує в середньому 1 150 дол.

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