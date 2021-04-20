Чехія закликає країни Євросоюзу і НАТО продемонструвати солідарність з Прагою і теж вислати дипломатів Росії. Про це сказав віце-прем'єр-міністр країни Ян Гамачек під час сьогоднішньої прес-конференції.
"Ми закликаємо до колективних дій, націлених на спільну депортацію членів російської служби розвідки", - цитує Novy Čas слова Гамачека, який також очолює чеське МВС, а також тимчасово виконує обов'язки міністра закордонних справ.
Читайте такожLidove Noviny: Росія прагне завоювати своїх "екс-васалів" від України до ЧехіїВін також викликав на розмову посла Росії в Празі, щоб розповісти йому про наступні кроки чеського уряду, а також пояснити протест Чехії проти російський дій. В понеділок Прага вислала 18 працівників російського посольства, які були офіцерами спецслужб. Таким чином Чехія відповіла на вибух складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році, який влаштували агенти ГРУ.
У відповідь Росія вислала 20 працівників посольства Чехії в Москві. За словами Гамачека, це фактично паралізувало роботу чеської дипломатичної місії.
Скандал між Чехією та Росією
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
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