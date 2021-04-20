Прага відправила додому близько двох десятків російських дипломатів, дізнавшись, що агенти ГРУ підірвали склад боєприпасів на чеській території сім років тому.

Чехія закликає країни Євросоюзу і НАТО продемонструвати солідарність з Прагою і теж вислати дипломатів Росії. Про це сказав віце-прем'єр-міністр країни Ян Гамачек під час сьогоднішньої прес-конференції.

"Ми закликаємо до колективних дій, націлених на спільну депортацію членів російської служби розвідки", - цитує Novy Čas слова Гамачека, який також очолює чеське МВС, а також тимчасово виконує обов'язки міністра закордонних справ.

Читайте такожLidove Noviny: Росія прагне завоювати своїх "екс-васалів" від України до ЧехіїВін також викликав на розмову посла Росії в Празі, щоб розповісти йому про наступні кроки чеського уряду, а також пояснити протест Чехії проти російський дій. В понеділок Прага вислала 18 працівників російського посольства, які були офіцерами спецслужб. Таким чином Чехія відповіла на вибух складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році, який влаштували агенти ГРУ.

У відповідь Росія вислала 20 працівників посольства Чехії в Москві. За словами Гамачека, це фактично паралізувало роботу чеської дипломатичної місії.

Скандал між Чехією та Росією

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Переклад: Лесь Димань