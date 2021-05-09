Чехія може подати заявку на компенсацію протягом кількох тижнів або місяців.

Чехія вимагатиме від Росії щонайменше $48 млн у якості компенсації за наслідки вибухів на складах із боєприпасами у Врбетіце.

Про це заявила міністр фінансів Алена Шиллерова, повідомляє Європейська правда із посиланням на Ceska televize.

"Найбільш життєздатний шлях, який видається слушним, - це міжнародна компенсація відповідно до міжнародного права, тому що, якщо ми підемо шляхом, наприклад, компенсації за шкоду в кримінальному судочинстві, це займе дуже багато часу", - сказала Шиллерова.

Названа сума, підрахована міністерством фінансів Чехії, імовірно є не остаточною. Додаткові запити можуть надходити з постраждалого регіону.

"Ми говоримо про те, як ми будемо визначати ці вимоги", - зазначив губернатор Злінського краю Радим Холіш, до якого входить Врбетіце.

За його словами, буде розглянуто психологічний збиток або компенсація за неможливість використання майна та збитків, завданих йому.

Держава може подати заявку на компенсацію протягом кількох тижнів або місяців, додали в МЗС Чехії.

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"Міжнародну відповідальність за протиправні дії влади Російської Федерації буде покладено на російську сторону після завершення та оцінки консультацій з цього питання з деякими з наших союзників. МЗС готує дипломатичну ноту на основі доручення уряду", - зазначив міністр закордонних справ Якуб Кулганек.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

У солідарність із Чехією країни Балтії та Словаччина загалом минулого тижня вислали сім російських дипломатів. Також це зробили й низка інших країн.

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Автор: Олександр Топчій