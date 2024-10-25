Подоляк зазначив, що Україна має спокійно реагувати на саміти на кшталт БРІКС, оскільки вони не впливають на глобальний політичний процес.

За 5 років масштабні війни можуть відбуватися в різних регіонах, в тому числі в Європі. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо демократичний альянс все ж таки не віднайде цю політичну волю колективно, не прийме нарешті ті рішення, які абсолютно чітко фіксує президент України, які абсолютно чітко зафіксовані в Плані перемоги, тоді автократичні альянси будуть тільки збільшувати свої впливи на глобальний політичний процес", – сказав він в інтервʼю 24 каналу.

За словами Подоляка, в такому випадку буде існувати переформатований політичний процес, в якому війна стане ключовим інструментом зовнішньої політики.

Відео дня

"Ну, якщо хтось бажає сьогодні вдавати, що не боїться цього, це означає, що війна не буде завершена. Я вважаю, що через п'ять років війни будуть масштабні в різних регіонах, в тому числі в Європі, в тому числі в Центральній, центрально-південній Європі. Це без сумніву", – додав він.

Подоляк зазначив, що Україна має спокійно реагувати на саміти на кшталт БРІКС, оскільки вони не впливають на глобальний політичний процес.

"Країни хочуть щось знайти, якусь формулу. Я маю на увазі такі країни, як Саудівська Аравія, Бразилія, але поки що вони також не розуміють, як це має виглядати. Тут є різні завдання. Якщо Бразилія хоче домінувати в певних сегментах, мати доступ до певних ринків і так далі. Того самого хочуть Китай, Індія, Саудівська Аравія. Вони хочуть конкурувати. Так, вони хочуть отримати якісь там можливості, десь цю конкуренцію обійти, але з користю для себе", – пояснив радник керівника ОП,

При цьому Подоляк зауважив, що Москва розглядає БРІКС виключно як інструмент геополітичного тиску та виправдання війни. Крім того, в Кремлі вважають, що це "інструмент, який може дати надію Росії, що вона в такому вигляді ще може декілька десятків років існувати".

Ризик розширення географії війни

Видання The Telegraph писало, що війна РФ проти України може перерости в Третю світову. Зазначалося, що повномасштабна війна в Україні може перерости в більш глобальне протистояння через відправку військ КНДР на допомогу Росії.

Раніше в доповіді комітету Палати лордів із міжнародних відносин і оборони Великої Британії заявили, що збройні сили королівства "не володіють необхідними масштабами, стійкістю і внутрішньою узгодженістю для підтримки стримувального ефекту та ефективного реагування на тривалі й інтенсивні бойові дії". Там наголосили, що мислення населення Великої Британії має бути змінено, щоб у разі початку війни з Росією люди були до цього готові.

Вас також можуть зацікавити новини: