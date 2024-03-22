Якщо якась з країн-членів потенційно піде на це, то вона повинна провести консультації з іншими союзниками.

Рішення якоїсь із країн-членів НАТО відправити війська в Україну зачепить інтереси усіх союзників. Такі важливі рішення потребують консультацій.

Про це повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform, коментуючи нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірність введення західних військ в Україну.

Адмірал наголосив, що в Україні немає військ НАТО і Альянс не має планів розміщувати їх на території країни. Щодо ідей окремих країн, Бауер наголосив, що необхідні консультації з усіма союзниками.

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"Але якщо окрема країна вирішить розмістити тут свої війська, вона має розуміти, що це матиме зв’язок з рештою Альянсу. Ми пообіцяли одне одному допомагати, якщо хтось опиниться у скрутній ситуації. Отже, треба бути впевненим, що країни НАТО провели консультації одна з одною, якщо вони хочуть такого рішення", – зазначив Бауер.

Війська НАТО в Україні - чи можливо це

Наприкінці лютого французький лідер заявив, що "ніщо не виключено" щодо офіційного розміщення військ НАТО в Україні, хоча його американські та німецькі союзники поспішили відкрито і неодноразово виключити таку можливість.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Франція нібито вже готує контингент для відправки в Україну. У коментарі пропагандистському ТАСС він сказав, що перша група складатиметься з близько 2 тисяч військовослужбовців.

Міністерство Збройних сил Франції відреагувало на слова Наришкіна.

"Інформація, передана Сергієм Наришкіним, директором російської зовнішньої розвідки, є частиною систематичного використання масової дезінформації, широко застосовуваної Росією. Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій такого роду", - написали там.

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