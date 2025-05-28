Правитель Чечні Рамзан Кадиров відреагував на повідомлення про його хворобу, не заперечивши, що має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Він опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому кудись прямує, доки на тлі лунає закадровий голос. Кадиров додав, що час кожного визначений наперед, тому "потрібно проживати його усвідомлено, не розпускаючи порожніх чуток і не сіючи смуту":

"Я все частіше чую плітки про мою хворобу. Мовляв, я помираю, мені залишилося небагато. По-перше, хвороба і смерть - це шлях кожної людини. Ніхто з тих, хто живе, не минув цю дорогу. По-друге, ні хвороба, ні загроза не вкорочують життя. Його довжину визначає лише той, хто дарував дихання".

Хвороба Кадирова

Нагадаємо, раніше "Новая газета. Европа" з'ясувала, що у 2019 році Кадирову був поставлений діагноз "некроз підшлункової залози" - серйозне захворювання, яке характеризується відмиранням тканин. Воно часто супроводжується болісними симптомами та має високий рівень летальності

Відео дня

За даними видання, після постановки діагнозу Кадиров почав регулярно проходити медичні процедури, зокрема хірургічні втручання, в Центральній клінічній лікарні Управління справами президента Росії.

У вересні 2023 року його стан здоров'я різко погіршився, і він був госпіталізований з гострою легеневою недостатністю, ймовірно, через передозування транквілізатором, який він використовував для зняття болю та тривожності .​

Раніше Кадиров запевняв, що є абсолютно здоровою людиною, а у лікарню приїхав, щоб навідати свого родича.

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