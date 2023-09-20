Кадиров засвітився на відео, де він нібито в Москві відвідує в лікарні свого дядька Магомеда Абдулхамідовича.

Глава Чечні Рамзан Кадиров спростував чутки щодо своєї важкої хвороби і коми. Він розповів, що його сім'я в ці дні "дуже сильно переживала" за здоров'я дядька Магомеда, але сьогодні він "вже йде на поправку".

Кадиров підтвердив, що відвідував лікарню в Москві. Однак, за словами Кадирова, візит до лікарні нібито був пов'язаний з хворобою родича.

Заодно Рамзан Кадиров вирішив прокоментувати чутки навколо стану свого здоров'я.

"Хвала Всевишньому, я живий і здоровий і абсолютно не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має підніматися галас? Хоча в цьому і є свій плюс - тепер аудиторія знає, які ЗМІ і які персони відверто брешуть своїм читачам", - написав Кадиров.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов знову прокоментував інформацію про ймовірну смерть гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова, якого протягом тижня "ховають" чеченські, російські та українські ЗМІ. За словами Юсова, Кадиров все ще живий.

"На жаль, дон. Поки живий, дон. Немає підтвердження про смерть", - сказав він.

Інформація про хворобу Кадирова - деталі

В останні дні в медіа поширюється інформація про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров знаходиться у важкому стані в лікарні. Деякі ЗМІ поширювали інформацію про його смерть, проте в українській розвідці такі повідомлення спростували.

Як повідомляв колишній віце-президент російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін, в РФ главу Чечні Рамзана Кадирова, можливо, ввели в штучну кому через процес відторгнення пересадженої нирки, який почався кілька днів тому. Він висловив думку, що пересадку йому могли зробити в ОАЕ тамтешні лікарі, які вже давно його лікують.

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