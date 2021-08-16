За даними місцевих ЗМІ таким чином загинули як мінімум четверо осіб.

В Афганістані кілька людей загинули, випавши з літака.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними Aśvaka News Agency, деяких пасажирів викидають з салону на під час польоту.

За іншими даними, люди, зачепившись за стійки шасі, не утримуються і падають.

Всього, як повідомляють місцеві ЗМІ, четверо чоловіків загинули, впавши на житлові будинки.

А автори цього відео стверджують, що люди прив'язувалися до літака, щоб не випасти під час польоту.

Нагадаємо, тисячі людей зібралися біля аеропорту Кабула, почувши неправдиві чутки про те, що літаки везуть людей до Канади без віз. Військові США стріляють в повітря, щоб розігнати натовп, але на місце прибувають ще тисячі осіб, на машинах і пішки.

Напередодні рух Талібан захопив місто. В аеропорту проводиться евакуація іноземців, а також афганців, які хочуть виїхати з країни.

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Ситуація в Афганістані

Талібан увійшов до столиці країни Кабул в неділю. Президент Ашраф Гані покинув свій пост і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцезнаходження – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямує до столиці Узбекистану Ташкенту. Однак ані там, ані там прибуття Гані не підтвердили.

Реакція США на ситуацію в Афганістані

Як повідомляє агентство Associated Press, адміністрація Байдена не очікувала, що Талібан так швидко зуміє встановити контроль практично над всією територією країни.

В інтерв'ю каналу CNN в неділю, держсекретар США Ентоні Блінкен так прокоментував дії афганських військових: "Ми бачимо, що військові не змогли захистити країну, і це сталося швидше, ніж ми очікували".

Автор: Денис Прядко