Вступ до НАТО буде останнім етапом об'єднання України з європейською спільнотою, впевнений фінський президент.

Україна неодмінно стане членом НАТО, але це трапиться у більш віддаленій перспективі та вже після вступу до ЄС. Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб на Гельсінському безпековому форумі.

На його думку, говорити про вступ України до НАТО в короткостроковій перспективі - не реалістично, але це можливо у більш віддаленому майбутньому.

"Я думаю, що послідовність буде такою: спочатку членство в ЄС, а потім членство в НАТО в другу чергу. Звичайно, іноді це довгий шлях від одного до іншого або до обох. Але, я думаю, ми повинні розглянути послідовність: угоди про безпеку, двосторонні гарантії безпеки, потім після цього нам потрібно отримати [для України] членство в ЄС, а потім членство в НАТО", - заявив Стубб.

Відео дня

Він наголосив, що Фінляндія підтримує ідею вступу України до НАТО, але за згоди всіх членів альянсу. Також фінський президент зазначив, що НАТО не може прийняти до своїх лав країну, яка перебуває у стані війни просто зараз.

Війна в Україні: позиція Фінляндії

Як писав УНІАН, Фінляндія займає рішуче проукраїнську позицію і підтримує Україну зброєю та гуманітарною допомогою. На початку року країна обрала нового президента - Александра Стубба, який також дуже антиросійський і проукраїнський за своєю риторикою.

Раніше цього тижня Стубб виступив в ООН, де закликав реформувати цю організацію, а також вигнати Росію з Ради безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: