Філіп доставлений в лікарню імені короля Едварда VII в Лондоні за порадою лікарів, після того як відчув нездужання.

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II 99-річний герцог Единбурзький Філіп госпіталізований в Лондоні через нездужання.

Читайте такожЧоловік Єлизавети II поїхав з лікарні: вражаючі фото і відео з виснаженим принцомІнформацію про це оприлюднив Букінгемський палац. Повідомляється, що Філіп доставлений в лікарню імені короля Едварда VII в Лондоні за порадою лікарів, після того як відчув нездужання. Про це йдеться в поширеній в середу заяві Букінгемського палацу.

"Госпіталізація герцога-запобіжний захід, [прийнятий] за порадою лікаря Його Королівської Високості після того, як він відчув нездужання. Як очікується, герцог пробуде в лікарні кілька днів для спостереження і відпочинку", - йдеться в офіційному повідомленні Букінгемського палацу, передає ТАСС.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН