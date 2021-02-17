Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II 99-річний герцог Единбурзький Філіп госпіталізований в Лондоні через нездужання.
Читайте такожЧоловік Єлизавети II поїхав з лікарні: вражаючі фото і відео з виснаженим принцомІнформацію про це оприлюднив Букінгемський палац. Повідомляється, що Філіп доставлений в лікарню імені короля Едварда VII в Лондоні за порадою лікарів, після того як відчув нездужання. Про це йдеться в поширеній в середу заяві Букінгемського палацу.
"Госпіталізація герцога-запобіжний захід, [прийнятий] за порадою лікаря Його Королівської Високості після того, як він відчув нездужання. Як очікується, герцог пробуде в лікарні кілька днів для спостереження і відпочинку", - йдеться в офіційному повідомленні Букінгемського палацу, передає ТАСС.
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