Водночас шериф округу каже, що не вірить у цю версію.

У Національному лісі С’єрра, що у Північній Каліфорнії, виявили тіла сім’ї американських мандрівників. Слідчі не виключають версію отруєння парами токсичних водоростей, яких у тому районі дуже багато.

Про це повідомляє CBS News.

Джон Герріш, його дружина Геллен Чанг, однорічна донька Міджу та їхня собака були знайдені мертвими на пішохідній стежці неподалік шахт Хайтс у Національному лісі С’єрра.

Друг сім’ї розповів, що вони зникли у понеділок ввечері.

Читайте такожНа зустрічі Меркель і Путіна в Москві стався курйоз (відео)Подружжя захоплювалося туризмом. Джон Герріш працював розробником комп’ютерного забезпечення у Сан-Франциско. Він буквально закохався в район у Північній Каліфорнії і придбав разом з дружиною там кілька будинків.

Тіла доставили до місцевого судмедексперта, де проведуть, зокрема, токсикологічне дослідження.

Слідчі розглядають версію отруєння токсичними водоростями, оскільки район, де були знайдені тіла, вже входить до небезпечних місць у зв’язку з випадками смерті через викиди парів водоростей зі старих шахт поблизу.

Водночас шериф округу каже, що не вірить у цю версію. Правоохоронці назвали цей випадок "незвичайним".

"Не було ніяких ознак травми, ніякої очевидної причини смерті. Не було передсмертної записки", – розповіла представниця офісу шерифа Крісті Мітчелл.

Закинуті шахти були у середині XIX століття місцем видобутку золота.

Фахівці перевіряють водні шляхи на токсичне цвітіння водоростей.

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Автор: Яна Ставська