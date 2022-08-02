Україна отримає ще одну оборонну підтримку на суму до 550 мільйонів доларів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про нову зброю, яку отримає Україна. Він зазначив, що раніше про такі назви ми могли лише мріяти.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, Україна отримає те, про що раніше ми лише мріяли.

"Ми зараз домовляємося, щоб вона прийшла якомога швидше. Швидкість - це дуже важливе питання. Ну і якість... Ми про такі назви у березні лише мріяли. Я дуже добре пам'ятаю, як президент збирав кожного ранку і кожного вечора, кожного дня (наради - УНІАН)... Усі сиділи та ламали голови, де що взяти, яку допомогу взяти", - розповів Данілов.

А зараз ми отримаємо зброю з зовсім іншими назвами, зовсім іншими характеристиками та можливостями. Данілов подякував ЗСУ, адже наші захисники та захисниці дуже швидко навчаються та дуже вдало використовують нову зброю. Саме це приємно вражає Захід, завдяки цьому інші країни хочуть давати нам все більше нового озброєння.

Як вже повідомляв УНІАН, 1 серпня Байден скористався своїми повноваженнями відповідно до Конституції і законів США і доручив державному секретарю Ентоні Блінкену виділити Україні оборонну підтримку на суму до 550 млн доларів.

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