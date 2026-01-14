Данія надсилає підкріплення в Гренландію на тлі погроз Трампа, - ЗМІ

Данці прагнуть показати Трампу, що острів захищений - чи то від уявного вторгнення Китаю, чи то від гіпотетичного вторгнення США.

Данія надсилає військове підкріплення до Гренландії на тлі погроз анексії острова з боку США. Як повідомляє данське видання DR, у понеділок один із літаків ВПС Данії приземлився в аеропорту Нуук із військовими спеціалістами.

Передові військові загони мають на меті підготувати острів до прийому більших сил данської армії та армій союзників цієї країни, зокрема забезпечити готовність логістики та навколишнього середовища для прийому будь-яких основних сил у майбутньому.

Наразі ж, за інформацією видання, велика частина збройних сил Данії перебувають у країнах Балтії.

Також у DR повідомляють, що 13 січня міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен зробив заяву, в якій говорив про збільшення присутності данських військових у Гренландії.

"Зараз ми рухаємося вперед із питанням більш постійної і більшої присутності в Гренландії з боку данської оборони, а також за участю інших країн. Як і у 2025 році, коли ми бачили, що інші країни НАТО беруть участь у навчаннях і тренувальніх заходах у Гренландії, тепер ми побачимо це і у 2026 році", – сказав міністр оборони.

Також він пояснив посилення військової присутності на острові як "чітку відповідь на виклик, з яким стикається Арктика".

В міністерстві оборони Данії у коментарі DR зазначили, що військові збільшили автивність в Арктиці за останній рік, також і на підставі укладених оборонних угод: "Серед іншого, збройні сили постійно тренуються для розгортання можливостей в Арктиці та присутні як частина загального виконання завдань, а також для підготовки майбутніх заходів".

Ситуація довкола Гренландії

Як повідомляв УНІАН, Гренландія звернулася до Великої Британії по допомогу через загрозу від США.

Міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натанільсен під час виступу у парламенті Великої Британії заявила, що уряд Великої Британії повинен наважитися допомогти Гренландії відбити загрози з боку Дональда Трампа.

"Ми почуваємося зрадженими. Ми вважаємо, що риторика є образливою, як ми вже багато разів заявляли раніше, але також і приголомшливою, бо ми нічого не зробили, окрім як підтримали ідею про те, що Гренландія є частиною американських національних інтересів", – зазначила Натанільсен, коментуючи погрози з боку очільника Білого Дому.

