Гренландія звернулася до Британії по допомогу через загрозу із США

Гренландія почувається зрадженою, зазначила міністерка бізнесу та енергетики датської автономії Наая Натанільсен.

Уряд Великої Британії повинен наважитися допомогти Гренландії відбити загрози з боку Дональда Трампа. Про це заявила міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натанільсен законодавцям у Лондоні, цитує її Politico.

Під час виступу у парламенті Великої Британії вона заявила про важливість діалогу між країнами. Звернення відбулося після того, як Данія попередила, що агресія США паралізує військовий альянс НАТО.

"Зараз потрібен діалог – справжній, глибокий діалог. Навіть якщо проблеми у світі складні, це не привід відмовлятися від розмови. Складні питання можна вирішувати шляхом діалогу, а не насильства чи сили", – сказала Натанільсен.

Відео дня

Видання відзначає, що Натанільсен провела ряд зустрічей на тлі зростання погроз від Трампа взяти під контроль Гренландію.

"Ми почуваємося зрадженими. Ми вважаємо, що риторика є образливою, як ми вже багато разів заявляли раніше, але також і приголомшливою, бо ми нічого не зробили, окрім як підтримали ідею про те, що Гренландія є частиною американських національних інтересів", – зазначила Натанільсен.

Погрози США Гренландії: важливі новини

Нагадаємо, що раніше Трамп вчергове повторив свої погрози у бік Гренландії. Він аргументував це тим, що якщо США не візьмуть під контроль острів, то це зроблять Китай чи Росія. Він зазначив, що хотів би вирішити питання дипломатичним шляхом, але не виключив й інші варіанти.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів "вибирає Данію". На що Трамп відповів, що "для нього це буде велика проблема", маючи на увазі гренландського посадовця.

Вас також можуть зацікавити новини: