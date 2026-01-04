'Вона потрібна нам': Трамп назвав наступну ціль для можливого вторгнення

Президент США також пригрозив новими ударами по Венесуелі.

Гренландія може стати наступною ціллю для військових операцій США за кордоном. Але і з Венесуелою Білий дім теж ще не закінчив. Про це заявив президент США Дональд Трамп в телефонному інтерв’ю виданню The Atlantic.

Він попередив, що віце-президентка Делсі Родрігес, яка очолила Венесуелу після викрадення Ніколаса Мадуро, має піти на співпрацю зі США, або стикнеться із наслідками.

"Якщо вона не зробить те, що правильно, вона заплатить дуже велику ціну, ймовірно, більшу, ніж Мадуро", – заявив президент США.

При цьому Трамп відкинув звинувачення у незаконному військовому вторгненні у Венесуелу і висловив переконання, що силова зміна режиму в іншій країні є законною. Він також натякнув, що Венесуела може бути не останньою країною, куди можуть вдертися американські військові.

"Нам справді потрібна Гренландія. [Вона] оточена російськими та китайськими кораблями. Вона потрібна нам для оборони", – сказав президент США.

Претензії Трампа на Гренландію

Як писав УНІАН, у 2025 році під час публічних виступів Дональд Трамп неодноразово порушував тему можливої купівлі або навіть анексії Гренландії. Він наполягав, що Сполученим Штатам потрібен контроль над островом з огляду на її стратегічне розташування в Арктиці. Зокрема Трамп говорив, що США доб’ються цього так чи інакше.

Гренландія є автономним регіоном у складі Данії, європейського союзника США по НАТО. Такі заяви президента Америки викликали серйозну дипломатичну напруженість з Данією, яка заявила, що острів не продається. На самому острові теж не в захваті від перспективи стати частиною США.

