Відзначається, що в безпосередній близькості від Данії зараз немає "конкретного ризику".

Національна рада охорони здоров'я Данії закупить два мільйони таблеток йоду для використання у разі "значного радіоактивного викиду".

Про це пише Ekstra Bladet.

Рішення про придбання ліків прийнято на основі прогнозів данського агентства з надзвичайних ситуацій і розрахунків ризику ядерного інциденту "в безпосередній близькості від Данії".

У письмовому коментарі міністра охорони здоров'я Магнуса Хойніке говориться, що в безпосередній близькості від Данії немає "поточного конкретного ризику".

"Ми регулярно перевіряємо нашу готовність і при необхідності оновлюємо. Нацрада охорони здоров'я щойно провела переоцінку системи забезпечення готовності Данії і рекомендує розширити склад йоду. Це гарантує, що ми будемо готові до радіоактивного викиду в безпосередній близькості від Данії", - сказав він.

Зазначається, що готовність Данії переглянули через війну в Україні, яка "показала, що світ непередбачуваний".

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі окупанти використали проти військових і цивільних невідому отруйну речовину.

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