Президент закликав Данію на рівні Євросоюзу піднімати питання про солідарність у захисті свободи та людяності в Україні.

Президент України Володимир Зеленський закликав Данію та світ посилити санкції проти Росії, відмовлятися від російської нафти, блокувати торгівлю з РФ, закривати порти для російських суден.

Про це він заявив у своєму зверненні до уряду та парламенту Данії.

Президент нагадав, що Маріуполь вже більше трьох тижнів заблокований російськими військами, але там ще залишаються до ста тисяч людей.

"Поки був сніг – люди розтоплювали його і так отримували воду. Увесь цей час ми не можемо доставити в місто гуманітарні вантажі – їх просто блокують. Воду, їжу, медикаменти. Все блокують російські військові", - розповів він.

Водночас понад 90% усіх будівель Маріуполя зруйновані повністю внаслідок обстрілів та бомбами, але російська авіація не зупиняється та продовжує наносити авіаудари по місту.

"Вони цілеспрямовано підривають навіть укриття, про які точно знають, що там ховаються мирні люди – ховаються жінки, діти, літні люди. Те, що російські війська роблять з Маріуполем, це злочин проти людства, який скоюється буквально в прямому ефірі на очах у всієї планети. Чому це взагалі стало можливим? Чому світ не може зупинити цей потік воєнних злочинів Росії, який не вичерпується з 24 лютого цього року?", - запитав глава держави.

На його думку, відповідь дуже проста і цинічна.

"Люди, які ухвалюють рішення в Росії, сподіваються, що їм і це зійде з рук. Санкції? Вони думають, що їх вдасться обходити. Ембарго на російську нафту? Вони бачать, що це поки нічого, ніж просто розмови на цю важливу тему. І занепокоєння, постійні занепокоєння. Міжнародний трибунал? Вони знають, що потрібні роки, щоб притягнути конкретних винуватців до відповідальності", - сказав Зеленський.

Відтак, він закликав Данію та всю демократичну спільноту світу посилити санкції проти Росії, відмовлятися від російської нафти, блокувати торгівлю з Російською Федерацією, закривати порти для російських суден.

"І це має бути солідарна політика Європейського Союзу – усіх держав-членів. Усіх... Це тиск заради того, щоб Росія шукала мир. Це тиск заради того, щоб дати необхідний захист усім тим базовим цінностям, на яких побудовано життя у Європі і які зараз повністю розтоптані Росією в Україні", - наголосив президент.

За його словами, немає такого злочину проти людей і людяності в цілому, який би не скоїли окупанти.

Зокрема, вони депортують українців на територію Росії силою, ґвалтують жінок, неповнолітніх дівчат, займаються мародерством.

"Вони вивезли в Росію вже більше двох тисяч дітей, і ми не знаємо – де вони, не маємо навіть повного переліку цих дітей. Чи є у них родини? Як вони потім знайдуть своїх рідних, близьких людей? Рівень зла, який принесли на нашу землю, нормальній людині було би просто неможливо уявити! І тому я закликаю вас на рівні Євросоюзу піднімати питання про солідарність у захисті свободи, у захисті людяності", - закликав Зеленський.

Крім того, Зеленський запропонував Данії зайнятися відновленням Миколаєва після війни:

Я пропоную Данії взяти "шефство" над одним з наших прекрасних регіонів після війни. Миколаїв-місто кораблів може стати таким регіоном, який об'єднає нас з вами ще більше, який Данія може допомогти відновити".

Раніше повідомлялося, що у своєму зверненні до уряду і парламенту Данії Зеленський назвав джерело зухвалості і ненависті Росії до інших народів.

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