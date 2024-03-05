За словами Петра Павела, Європа повинна відігравати більшу роль у стримуванні Росії.

Світ не повинен закривати можливості підтримки України. Про це у вівторок, 5 березня, заявив президент Чехії Петр Павел після зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, інформує портал Novinky.

Певел, зокрема, закликав до розширення форм допомоги, включно з можливою присутністю в Україні, про що минулого тижня заявив президент Франції. При цьому, за словами Павела, йдеться не про відправку бойових підрозділів, а про форми допомоги та "небойову взаємодію".

"Я за те, щоб шукати нові шляхи, включаючи продовження дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не будемо обмежувати себе там, де не потрібно", - сказав президент Чехії.

Він зазначив, що Європа повинна відігравати більшу роль у стримуванні Росії і додав, що можлива "навчальна місія" не є порушенням жодних міжнародних правил.

"Україна, незважаючи на те, що зазнала нападу, все ще залишається суверенною державою. Від нас залежить, яку форму допомоги ми оберемо", - додав він.

Підтримка Чехії Україні

У лютому Чехія нарахувала більше десяти охочих країн ЄС, спроможних поставити снаряди для України. Ініціатива передбачає закупівлю Євросоюзом боєприпасів за межами Європи для подальшої підтримки Києва.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала за підсумками саміту в Парижі заявив, що 15 країн готові приєднатися до ініціативи, яка покликана відповісти на нестачу боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів для України.

Також УНІАН повідомляв, що Чехія знайшла 800 тисяч боєприпасів для України, для угоди шукають гроші.

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