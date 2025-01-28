DeepSeek-R1 називають китайським конкурентом популярного ChatGPT.

Статки 500 найбагатших людей світу знизилися на $108 млрд через падіння акцій технологічного сектору після успіху китайського чат-боту DeepSeek-R1. Такі дані наводить Bloomberg.

Найбільше втратили мільярдери, чиї статки пов’язані зі штучним інтелектом. Найбільших втрат зазнав співзасновник, президент і головний виконавчий директор компанії Nvidia, американець тайванського походження Дженсен Хуанг. Вони склали понад $20 млрд (20% статків).

Сама Nvidia виробляє графічні процесори та відеоадаптери, а також мультимедійні та комунікаційні пристрої для ПК та ігрових консолей. Бортові комп'ютери Nvidia використовуються як основа для безпілотних авто.

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Також повідомляється, що співзасновник Oracle Corp. (розробляє програмне забезпечення) Ларрі Еллісон втратив $22,6 млрд, що склало приблизно 12% його статків.

Засновник Dell (один із світових лідерів у галузі комп'ютерних систем) Майкл Делл втратив $13 млрд, а засновник сервісу обміну криптовалют Binance Чанпен Чжао - $12,1 млрд.

У той час як Хуанг та Еллісон зазнали гігантських збитків, статки деяких інших мільярдерів зі світу високих технологій не постраждали. Це стосується, зокрема, засновника компанії Meta Марка Цукерберга та засновника інтернет-магазину Amazon Джеффа Безоса.

DeepSeek-R1 - що відомо

Deepseek R-1 розробила китайська лабораторія DeepSeek. Безоплатна opensource модель ШІ стала топовим застосунком в рейтингу App Store, що призвело до падіння американських акцій. Раніше повідомлялось, що Nvidia втратила майже $600 млрд ринкової вартості.

Китайці заявили, що витратили всього $5,6 млн на базову модель, тоді як компанії зі Сполучних Штатів витрачають сотні мільйонів або навіть мільярди доларів на свої технології штучного інтелекту.

Експерти по-різному оцінюють успіхи китайських та західних компаній у створенні нових моделей ШІ. Декого з фахівців такий прогрес лякає, у той час як голова Anthropic Даріо Амоеді вважає, що це дозволить подвоїти життя людини за 10 років.

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