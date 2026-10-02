Мерц заявив, що Росія підтримує партію АдН, - Bloomberg

Він зобразив Росію як дестабілізуючий чинник у Німеччині та загрозу для демократії в найбільшій економіці Європи.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) користується підтримкою Росії, посиливши свою риторику проти цієї опозиційної партії, яка набирає популярність, виграла минулого місяця два регіональні вибори та лідирує у всіх основних загальнонаціональних опитуваннях, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Мерц, який не навів конкретних доказів нібито підтримки з боку Москви, висловив цю думку під час виступу в четвер, 1 жовтня. Він зобразив Росію як дестабілізуючий чинник у Німеччині та загрозу для демократії в найбільшій економіці Європи.

"Ми не дозволимо себе роз’єднати – ані гібридними атаками, ані ненавистю, яку розпалюють у соціальних мережах боти, керовані Москвою, ані гаслами партії АдН та їхніх російських прибічників", – заявив Мерц на заході, організованому бізнес-групою у західнонімецькому місті Мюнстер.

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Канцлер Німеччини висловив думку, що Росія прагне дестабілізувати його країну:

"Російський уряд хоче нас дестабілізувати. Він хоче, щоб ми послабили нашу підтримку України. Він хоче, щоб ми припинили інвестувати в наші засоби стримування. Він шукає будь-яку нагоду, щоб розколоти наше суспільство та послабити нашу країну".

Видання нагадує, що партія АдН закликала припинити військову підтримку України з боку Німеччини та відновити імпорт російського газу. Хоча деякі політики цієї партії мали контакти з проросійськими мережами, доказів того, що Росія фінансувала партію або керувала її політикою, немає.

В статті зазначається, що уряд Мерца звинуватив Росію у невдалій атаці безпілотника, що сталася в серпні в аеропорту Лейпцига – центрі військової підтримки України з боку Організації Північноатлантичного договору.

Нагадується, що цей інцидент спричинив хвилю дипломатичних контрзаходів: Німеччина закрила російське консульство в Бонні – столиці колишньої Західної Німеччини за часів Холодної війни – та російський культурний центр у Берліні. У відповідь Росія оголосила про закриття філій німецького культурного та мовного центру "Інститут Гете".

За даними видання, західні чиновники попередили про дедалі зухвалішу кампанію Кремля з так званої гібридної війни в регіоні – вбивства, промисловий саботаж та інші тактики, за які можна не брати на себе відповідальність, спрямовану на підрив європейської підтримки України. Росія заперечує, що проводить такі операції.

Партія АдН та Мерц: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку співголови ультраправої партії АдН Тіно Хрупалли, канцлер Німеччини має піти у відставку після "катастрофічних" результатів місцевих виборів. Хрупалла назвав підсумки виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні в неділю, 20 вересня, нищівною поразкою для Мерца та його партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). ХДС, за попередніми даними, набирає в Мекленбурзі-Передній Померанії лише 4,9% та ризикує не пройти до місцевого парламенту. Примітно, що в Берліні ХДС посідає друге місце після Лівої партії, лише трохи випереджаючи АдН. Тому, він радить Мерцу зробити "висновки" та запропонує свою відставку.

Також ми писали, що Мерц звинуватив партію АдН у тому, що вона перекладає відповідальність за війну з Росії на Захід. Він зробив цю заяву на тлі виступу очільниці АдН Аліси Вайдель, яка звинуватила діючу владу Німеччини у розпалюванні війни. У відповідь на це Мерц наголосив, що Росії не погрожували ані НАТО, ані ЄС чи окремо Німеччина. Він також акцентував на тому, що Україна захищає зокрема й свободу Німеччини, а АдН намагається перекласти відповідальність на жертву агресії.

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