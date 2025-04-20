Дипломатична присутність США в деяких регіонах світу буде різко скорочена.

Адміністрація Трампа планує масштабну реорганізацію Державного департаменту (аналог МЗС), яка передбачає зокрема значне скорочення дипломатичної присутності США в Африці. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на слова американських чиновників і проект відповідного указу, копія якого потрапила до журналістів.

Видання зазначає, що авторство документу є незрозумілим, а голова держдепартаменту Марко Рубіо прямо назвав його фейком. Однак ідеї, викладені в проекті указу, вже тривалий час обговорювалися серед американських високопосадовців. Також в NYT не виключають, що це може бути не остаточна версія, і фінальний вигляд указу може бути трохи іншим.

Документ, достовірність якого не є підтвердженою, покликаний "впорядкувати виконання завдань", одночасно скоротивши "марнотратство, шахрайство та зловживання" у роботі зовнішньополітичного відомства. Усі зміни планують реалізувати до 1 жовтня.

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Серед іншого проект указу передбачає наступні зміни:

Іспит для дипломатів-початківців скасовується, а замість нього буде низка критеріїв найму, які включають "відповідність зовнішньополітичному баченню президента".

Розпускаються регіональні бюро Держдепу, які допомагають розробляти та впроваджувати політику у певних частинах земної кулі. Натомість ці функції будуть передані до чотирьох "корпусів" – Євразійського (Європа, Росія та Центральна Азія); Центрально-Східного (арабські країни, Іран, Пакистан, Афганістан); Латиноамериканського та Індо-Тихоокеанського (Східна Азія, Південно-Східна Азія, Індія, Бангладеш, Шрі-Ланка, Непал, Бутан та Мальдіви).

Бюро у справах Африки розпускається. Політику США у країнах на південь від Сахари передадуть в руки значно меншого офісу спеціального посланника у справах Африки. Всі "несуттєві" посольства та консульства в цій частині Африки будуть закриті до 1 жовтня.

Ліквідуються бюро з питань демократії та прав людини, з питань біженців та міграції і з питань співпраці з міжнародними організаціями.

Реформи Трампа: найбільші скандали

Як писав УНІАН, нова президентська адміністрація США ініціювала масштабне скорочення державних витрат, зосередившись переважно на оборонному бюджеті та міжнародній допомозі. Зокрема великим скандалом стала ліквідація державного департамента, який займався програмами гуманітарної допомоги по всьому світу.

Спеціально під Ілона Маска в уряді США створили новий "департамент ефективності", який мав би займатися оптимізацією витрат в інших державних органах США. Однак на практиці робота департаменту супроводжується постійними скандалами, зокрема через можливу співпрацю з росіянами.

Також ми розповідали, що Держдепартамент закрив відділ, який цілеспрямовано боровся з розповсюдженням російської дезінформації і пропаганди в американському інформаційному просторі.

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