Канцлер ФРН не захищає інтереси громадян країни, а торгує ними, заявив російський диктатор.

Російський диктатор Володимир Путін пов'язав атаку безпілотників з вибухівкою в районі аеропорту Лейпцига з внутрішньою політичною кризою у Німеччині.

Таку заяву він зробив на пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку, пишуть росЗМІ

"Щодо дій німецької влади – це насамперед пов'язано із внутрішньополітичною ситуацією", - заявив він.

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За словами диктатора, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не користується довірою своїх громадян.

"Канцлер ФРН не захищає інтереси громадян країни, а торгує ними, рівень життя німців падає, люди втрачають робочі місця. Незрозуміло, навіщо все це робиться. Пояснити це можна одним – протистояння агресивній Росії. А де докази?", - сказав Путін.

Інцидент з дроном в Лейпцигу

Як повідомляв УНІАН, Німеччина впевнена, що Росія відповідальна за атаку дронів на аеропорт Лейпцига. У зв’язку з цим російське консульство в Бонні буде закрито до 18 вересня, а Берлін ініціює в Євросоюзі розширення санкцій проти РФ.

В МВС країни заявили, що засоби, використані для вчинення акту "саботажу в Лейпцигу", відомі з інших гібридних операцій, що проводяться Росією, та її війни проти України.

Там наголосили, що спроба нападу на аеропорт Лейпцига 4 серпня відповідає схемі російських гібридних операцій у Європі.

Також глава МВС Німеччини зазначив, що країна ухвалила рішення розірвати договір про "Російський дім" у Берліні, а також запровадити контроль за в’їздом російських громадян до країни та посилити тиск на "тіньовий флот". Він додав, що це була російська гібридна операція в Європі, за якою стоять державні гравці.

Крім того, Німеччина ухвалила рішення про розширення списку осіб, які перебувають під наглядом у зв’язку з гібридними загрозами. Також Берлін запропонує в ЄС нові санкційні списки росіян, причетних до гібридних атак.

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