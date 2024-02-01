Дмитро Овсянніков очолював окупаційну адміністрацію протягом трьох років.

Влада Великобританії заарештувала у Лондоні окупаційного "екс-губернатора" Севастополя Дмитра Овсяннікова. Його підозрюють в обході санкцій та відмиванні грошей. Про це пише The Times у паперовій версії газети, витримки зі статті публікує DW.

"У Національному агентстві боротьби зі злочинністю повідомили, що Овсянніков був затриманий 22 січня. Наступного дня йому пред'явили звинувачення за сімома епізодами порушення санкцій та двома епізодами відмивання грошей. Його взяли під варту", - йдеться в статті.

Зазначається, що Овсянніков вже певний час проживав у Лондоні, і затримали його у власному помешканні. 20 лютого у його справі має відбутися перше судове засідання. Йому закидають відкриття рахунку в лондонському банку Halifax Bank of Scotland і поповнення цього рахунку на суму 65 тисяч фунтів стерлінгів, а також у зберіганні ще 77,5 тисячі фунтів готівкою. Зазначається, що все це – кошти, отримані злочинним шляхом.

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При цьому Овсянніков вже знаходився під британськими санкціями і був обмежений у фінансових правах.

Хто такий Дмитро Овсянніков

Овсянніков є уродженцем російського міста Омськ, що у Сибіру. Хоча його батько родом із української Нової Каховки, сам Овсянніков жодного стосунку до України не мав аж до моменту, коли у липні 2016 року Володимир Путін призначив його окупаційним "губернатором" Севастополя. У липні 2019 року його зняли з цієї посади та перевели на роботу у російський уряд.

У квітні 2020 року Овсянніков потрапив у гучний скандал із "дрібним хуліганством" в аеропорту Іжевська, через що його вигнали з уряду та з партії "Єдина Росія".

З 2017 року Овсянніков перебував під санкціями ЄС та США за роботу в окупаційній адміністрації Криму. У 2022 році Європейський суд анулював рішення Ради ЄС про подовження санкцій щодо Овсяннікова на підставі того, що він більше не обіймає державних посад і не здійснює дестабілізуючого впливу на Україну. Однак Велика Британія, що вийшла з ЄС, санкції проти нього зберегла.

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